Verbraucher Millionen in den Sand gesetzt Drei Prozent Rendite im Monat, kein Risiko: 567 Anleger zahlten bei Premium Safe München ein. Nun steht der Chef vor Gericht.

Merken

Mail an die Redaktion 500-Euro-Scheine: Kunden einer Münchner Firma hofften auf risikofreie Gewinne. Foto: Patrick Seeger/dpa

München.Eine Geldanlage mit drei Prozent Rendite im Monat und ohne jedes Risiko, dafür zahlten 567 Anleger rund 25 Millionen Euro auf die Konten der Münchner Firma Premium Safe ein. Jetzt ist die Firma pleite, Geschäftsführer Daniel U. sitzt in Untersuchungshaft und muss sich ab 17. Mai wegen Verdachts des schweren Betrugs vor dem Landgericht verantworten.

Laut Staatsanwaltschaft handelte es sich bei seinem Geschäftsmodell um ein Schneeballsystem. Auszahlungen seien nie aus Gewinnen, sondern aus frischen Einzahlungen geleistet worden. Der Angeklagte habe die Anleger und die Vermittler getäuscht: Statt in sichere Anlagen habe er in hochriskante Geschäfte investiert und mit Währungen spekuliert. Verluste, Betriebsausgaben und Vermittlungsprovisionen fraßen laut Anklage das meiste Geld der Einleger auf. U.s Gehalt, ein Darlehen an seine Ehefrau, sein Engagement für den Motorsport, der Fuhrpark und Barabhebungen schlugen demnach mit etwa vier Millionen Euro zu Buche. Bei U. und einem weiteren, wegen Geldwäsche mitangeklagten Geschäftsführer seien rund zwei Millionen Euro sichergestellt worden.

Hier geht es zur Wirtschaft.