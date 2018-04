Kriminalität

Millionenbetrug mit Solarmodulen: Drei Männer festgenommen

Bei einer Razzia in Deutschland, Spanien und der Schweiz haben Zollfahnder drei Männer festgenommen. Sie stehen im Verdacht, bei der Einfuhr von Solarmodulen aus China in die EU gewerbs- und bandenmäßigen Schmuggel betrieben zu haben, wie das Zollfahndungsamt München am Mittwoch mitteilte.