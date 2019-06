Brände Millionenschaden bei Brand auf Firmengelände Bei einem Feuer auf einem Firmengelände in Ergolding (Landkreis Landshut) ist ein Millionenschaden entstanden.

Mail an die Redaktion Ein Feuerwehrauto steht auf einer Straße. Foto: Britta Pedersen/Archiv

Ergolding.Wie die Polizei mitteilte, brach der Brand in der Nacht zum Samstag in einem etwa 100 Meter hohen Turm aus, in dem Mehl gelagert wird. Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot an und löschte die Flammen. Verletzte gab es nicht. Als Brandursache galt ein technischer Defekt.