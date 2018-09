Brände Millionenschaden bei Brand einer Lagerhalle

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht über eine Straße.

Niederwinkling.Beim Brand einer Lagerhalle im niederbayerischen Niederwinkling (Landkreis Straubing-Bogen) ist am Freitag ein Millionenschaden entstanden. Nach Polizeiangaben ging die Halle, in der Streusalz und Maschinen gelagert waren, in den frühen Morgenstunden in Flammen auf. Das Feuer griff auf eine zweite Halle über, die ebenfalls schwer beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand. Die Kripo ermittelt zur Brandursache.