Anzeige

Feuer Millionenschaden bei Brand in Brauerei Die Produktionsstätte der Arcobräu-Brauerei in Moos geriet am Sonntag in Brand. Der entstandene Schaden dürfte enorm sein.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Einsatzwagen der Feuerwehr steht in der Nähe der brennenden Brauerei. Foto: -/vifogra/dpa

Moos.Beim Brand in einer Brauerei im niederbayerischen Moos sind ersten Schätzungen zufolge mehrere Millionen Euro Schaden entstanden.



Die Ursache des Feuers war zunächst unklar, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Brandsachverständiger des Bayerischen Landeskriminalamtes sei am Montag am Brandort im Landkreis Deggendorf gewesen.

Der Brand war am Sonntagabend in einer Heiz- und Stromzentrale der Brauerei ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Am Montagmorgen hätten die Löschkräfte den Brand unter Kontrolle gehabt. Menschen wurden nicht verletzt. (dpa)