Brände

Millionenschaden bei Brand in Kloster Rottenbuch

Bei dem Großbrand im denkmalgeschützten Kloster Rottenbuch in Oberbayern ist nach ersten Schätzungen der Polizei ein Millionenschaden entstanden. Nach Angaben eines Sprechers dauerten die Löscharbeiten am Mittwochmorgen an. Am Vorabend war im Dachstuhl eines Seitenflügels Feuer ausgebrochen.