Brände Millionenschaden bei Großbrand

Mail an die Redaktion Einsatzkräfte der Feuerwehr tragen Arbeitsgeräte auf die Straße. Foto: Stefan Sauer/Archiv

Hohenburg.Beim Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Oberpfalz ist ein Schaden von rund einer Million entstanden. Nach Angaben der Polizei brannten am Freitag in Hohenburg (Landkreis Amberg-Sulzbach) zwei Hallen ab, in denen landwirtschaftliche Geräte und Maschinen sowie Stroh gelagert wurden. Außerdem fing der Dachstuhl des nahe gelegenen Wohnhauses Feuer. Dort konnte die Feuerwehr den Brand jedoch unter Kontrolle bringen, bevor das Haus vollständig brannte. Personen wurden nicht verletzt. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.