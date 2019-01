Brände Millionenschaden bei Scheunenbrand Bei einem Scheunenbrand in Ebnath (Landkreis Tirschenreuth) ist nach ersten Schätzungen der Polizei ein Millionenschaden entstanden.

Mail an die Redaktion Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Marcel Kusch/Archiv

Ebnath.In der Nacht auf Donnerstag war in der Scheune, in der unter anderem zwei Blockheizkraftwerke, eine Fischzucht sowie Werkzeuge und Gerätschaften untergebracht waren, aus bisher ungeklärten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte, konnten die Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Die Polizei ermittelt nun nach der Brandursache.