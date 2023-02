München Millionenschaden durch Feuer in Tiefgarage

Bei einem Brand in einer Münchner Tiefgarage ist ein Millionenschaden entstanden. Drei Fahrzeuge seien in der Nacht zum Donnerstag ausgebrannt, teilte die Polizei mit. Nach den Löscharbeiten konnten die 48 Bewohner wieder zurück in das Haus. Durch die starke Hitze waren Teile der Tiefgarage einsturzgefährdet, die Wohnungen waren den Angaben nach noch bewohnbar. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.

dpa