Heimat Mi’n Dugazen redt si leichter Zum Monatsende gibt es wieder Wissenswertes rund um den Dialekt – heute um als Schimpfwörter verwendete Personennamen.

Von Ludwig Zehetner

Fußball Bundesliga 33. Spieltag: FC Bayern München - FC Augsburg am 11.05.2013 in der Allianz Arena in München (Bayern). Bayerische Trachtler musizieren vor Spielbeginn.

A Matz is a fei scho.



In der MZ erscheinen von mir grundsätzlich nur Beiträge, zu denen mich Leserinnen oder Leser anregen. So war es auch im Fall von „Zenz“ als leicht verächtliche Anrede für eine Kellnerin. Der Taufname „Kreszentia, Kreszenz, Centa“ ist nicht der einzige, der zur abfälligen Bezeichnung degradiert wurde. Weitere Beispiele für weibliche Personen sind etwa „Durl, Gretl, (Ràtsch-) Kàthl, Mirl, Màl, Nàndl, Urschl, Vef, Wàm“ (zu: Dorothea, Margarete, Katharina, Maria, Anna, Ursula, Genoveva, Barbara). Bei Männernamen ist es nicht anders. Man denke an „Lude“ und „Lui (Louis)“, deutschlandweit verbreitete Ausdrücke für einen Zuhälter. Dabei handelt es sich um Formen meines eigenen Vornamens Ludwig. Als „Lucki“ bezeichnet man einen ungepflegten, ordinären Kerl, einen Hàllodri, Strizzi, Vorstadt-Casanova. Ebenfalls abfällig gebraucht werden „Hias, Hiasl, Xare, Xaverl, Sepperl, Xidi, Simmerl, Siemandl, (Kletzen-, Lätschen-) Bene, Leal, Lial, (Hemad-) Lenz, (Batzen-) Lippl“ (zu: Matthias, Xaver, Joseph, Ägidius (Egid), Simon, Benedikt, Leonhard, Lorenz, Philipp). Als Schimpfwort sowohl für weibliche als auch männliche Personen geläufig ist „Màtz“. Dies ist ursprünglich eine Koseform auf „-z“ zu „Mathild(e)“ (wie „Fritz, Heinz“ zu: Friedrich, Heinrich). Weil sich „Màtz“ eben von einem weiblichen Vornamen herleitet, ist das grammatische Geschlecht immer weiblich, auch wenn ein Mann als „Màtz“ bezeichnet wird. Übrigens kann das Wort nicht nur herabsetzend und beleidigend gebraucht werden, sondern auch Anerkennung und Respekt zum Ausdruck bringen, wenn man etwa über einen schlauen, erfolgreichen Menschen bewundernd befindet: „A Màtz is a fei scho!“ Insgesamt ist die Liste der abfälligen Bezeichnungen für männliche Personen eindeutig länger als die für weibliche. In abfälligen Ausdrücken wie „Gràntlhuber, Gschàftlhuber, Gscheitmeier“ tauchen häufige Familiennamen auf.

Zu einem Brief von Centa Megies



„A Kellnerin, de hoaßt Zenz“: Hier ein weiterer Teil unserer Dialekt-Serie

Dugazn und iagazn



Das „Siezen“, also die Anrede mit der Höflichkeitsform „Sie“, ist dem Dialekt von Haus aus fremd, da man sich meist duzt. Mehreren gegenüber entspricht dem, dass man einander „ihrzt“, also mit „ihr“ anspricht. Bereits im Mittelalter gab es das Verb „irzen“, gebildet mit dem Suffix „-zen“ nach dem Vorbild von „duzen“, vielleicht entstanden in Anlehnung an spätlateinisch „tuisare“. Dienstboten wurden von der Herrschaft mit „er“ bzw. „sie“ angesprochen, so etwa: „Hol er mir meinen Rock! Schenk sie mir noch ein Glas ein!“ Das nannte man „erzen, siezen“. Statt des Infixes „-z-“ steht im Dialekt die silbische Variante „-az-“ (wie in althochdeutsch „-azzen“), ferner erweitert um den Konsonanten „-g-“, so dass „-gazn“ resultiert: „dugazn, iagazn (dugetzen. ihrgetzen)“. Letzteres muss eine jüngere Neuerung sein, denn traditionell gebraucht das Bairische für die 2. Person Mehrzahl das Personalpronomen „ees“ (in älteren Texten oft „ös“ geschrieben), und dieses wurde auch einem einzelnen Gesprächspartner gegenüber gebraucht. Es hat mich zuerst überrascht, als mich, da ich räuspern musste, die alte Bäuerin fragte: „Hàts ebba grang?“ (Seid ihr etwa krank?) Ich war allein, und sie wagte es nicht, mich, den fremden Herrn aus der Stadt, zu duzen, und das Siezen war ihr nicht geläufig. Als ich sie darauf ansprach, meinte sie: „Freile, mi’n Dugazn redt se leichta.“

Eine Anregung von Mathilde Eberwein



Klanglich reizvolle Wörter



Betrachten wir ein paar Ausdrücke, deren faszinierende Lautgestalt oft den Sinn nahelegt. Mit „Hosendrädrä“ ist ein Kind gemeint, das in die Hose bieselt. „Drädrä“ ist wohl der gedoppelte Anfang von Verben wie „drädern, tredern, triadern“ (tropfenweise verschütten, trenzen).

Silben-Reduplikation und Betonung auf der 2. Silbe sind für kinder- bzw. ammensprachliche Wortbildungen typisch, so etwa für Lallwörter wie „À-à, bä-bä, Go-go, Bi-bi, Ga-ga, Mo-mo, Dä-dä, Lu-lu, Wu-wu, Wuzi-wuzi“ (das große Geschäft, pfui, Hahn, Henne, Ei, Nasenrammel, Ade, Urin, Kinderschreck, der kleine Finger). Auch „Diridàri“ (Geld) und „Tingeltàngel“ sind hier zu nennen.

„Tschingdaràssabumm“ deutet die Klänge einer Musikkapelle mit Tschinelle und Trommel an. Mit „Schnederageng, Schnederadeng“ wurde ein gewisser Trompetenton bezeichnet; es kann aber auch überflüssiger Zierrat, Schnörkel gemeint sein (Schmellers Bayerisches Wörterbuch, Band II, Spalte 568).

Als „gràláwàtschen“ bezeichnet man eine knieweite Art zu gehen (Schmeller, Band I, Spalte 1017). Geradezu poetisch mit der Häufung von hellen à-Lauten wirkt auch das bairische Verb „verdràllàmànschieren“ oder „verdàlàmàntschieren“. Es hat folgende Bedeutungen: a) verschwinden lassen, heimlich beiseiteschaffen; b) zerstückeln, zerteilen (z. B. eine gebratene Gans); c) beschädigen, kaputt machen (z. B. Spielzeug); d) vermengen, vermischen, vermanschen, das heißt zu einem undefinierbaren Mansch verarbeiten.

Es liegt wohl eine Wortbildung mit „ver-“ und „-ieren“ vor zu den Substantiven „Dràller“ und „Mansch“. Das Wort „Dràller“ steht für Spielzeugkreisel sowie für den Wirbelsog in einem Fluss; es leitet her sich vom Verb „dràhn“ (drehen), wäre also verhochsprachlicht „Dreheler“. Ohne die Vorsilbe „ver-“ verwendet man das Verb im Sinne von: deichseln, hindrehen. „Bei der Steuererklärung, do lasst si scho wos drallamanschian.“

Zu Fragen von Hans Inkoferer und Johanna Friedl

Die Serie von Ludwig Zehetner finden Sie hier:

