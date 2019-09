Klima Mindestabstand für Windräder bleibt Die bayerische Abstandsregel für Windkraftanlagen wird durch das Klimaschutz-Paket der großen Koalition nicht angetastet.

Mail an die Redaktion Der Sonnenaufgang leuchtet farbenprächtig hinter einem Windenergiepark. Foto: Patrick Pleul/Archiv

Berlin.„Die bestehende Abstandsregel 10H in Bayern bleibt erhalten“, heißt es im Beschlusspapier der Berliner Koalitionsspitzen, das am Freitag veröffentlicht wurde.

„Die ist auch gut.“ Ministerpräsident Söder über die 10H-Regel



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte am Freitagnachmittag in Berlin, man habe der bayerischen Regelung „Bestandsschutz gewährt“. Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder fügte hinzu: „Die ist auch gut.“ Es sei klug, Bürger über einen „kommunikativen Mechanismus“ an derartigen politischen Prozessen zu beteiligen.

Die 10H-Regel besagt, dass der Abstand von Windkraftanlagen zur nächsten Wohnbebauung mindestens das Zehnfache der Höhe betragen muss. Unter bestimmten, strikten Bedingungen - etwa wenn die betroffenen Gemeinden zustimmen - kann davon theoretisch abgewichen werden. Praktisch aber ist der Windkraft-Ausbau im Freistaat seit Einführung der Regelung drastisch zurückgegangen.

