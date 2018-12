Verkehr Mini-Stromausfall legt Rolltreppen und Lifte in U-Bahn lahm

Mail an die Redaktion Eine Rolltreppe in einer U-Bahn in München. Foto: Frank Leonhardt/Archiv

München.Ein Stromausfall von nur 0,1 Sekunden hat im Münchner Stadtgebiet Lifte, Rolltreppen und Automaten an U-Bahnhöfen lahmgelegt. Von dem kurzen Spannungseinbruch sei am Freitag vor allem sensible Elektronik betroffen gewesen, sagte ein Sprecher der Stadtwerke. Die Ursache des Ausfalls war zunächst unklar. Zu ausgefallenen Ampeln lagen einer Polizeisprecherin zufolge keine Informationen vor. Der U-Bahn-Verkehr selbst sei nicht betroffen gewesen, wie die Münchner Verkehrsgesellschaft mitteilte.