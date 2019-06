Mini-Marathon „Minis“ am Start: Hier läuft die Zukunft Der Nachwuchs war beim Regensburg Marathon mit 1659 Startern vertreten. Fotos mit den Maskottchen waren sehr begehrt.

Von Gabi Hueber-Lutz

1659 Kinder waren beim Mini-Marathon am Start.Foto: Uwe Moosburger/altrofoto.de

Regensburg.Der Continental Minimarathon ist einer der Bausteine des Laufevents „Regensburg Marathon“. Ein sehr wichtiger noch dazu. „Hier läuft unsere Zukunft“, rief Sylvia Gingele nach dem Start beim Minimarathon ins Mikrofon. Sie ist die Vorsitzende des veranstaltenden LLC Marathon und freute sich über die rege Teilnahme von 1659 Kindern und Jugendlichen.

In insgesamt neun Durchgängen legten die Jungen und Mädchen 2,1 oder 4,2 Kilometer zurück. Continental hatte heuer erstmals das Sponsoring für diesen Lauf übernommen, und viele Teilnehmer schlüpften gleich schon mal in das gelbe Continental-Shirt. Erster Höhepunkt für die Buben und Mädchen war aber ein Foto. Mara und Thoni, die beiden Figuren, die die Domtürme darstellen, waren begehrte Motive, um sich mit ihnen ablichten zu lassen. Auch Eileen (10) und Lilly (11) stellten sich für ein Foto zu Mara und Thoni. Eileen freute sich heuer ganz besonders auf ihren Lauf. Eigentlich wollte sie genauso wie Lilly schon letztes Jahr mit dabei sein, aber die Windpocken hatten sie flach gelegt. Lilly hatte ihre Freundin fürs Laufen begeistert und beide hatten sie mit Lillys Papa für das Laufereignis gut trainiert. Aufgeregt war Eileen aber trotzdem, als dann runtergezählt wurde und der Startschuss für ihren Lauf fiel.

Laufen ist oft Familiensache

Laufbegeisterung zieht sich oft durch die ganze Familie. Sandra von Wendorff war aus Hannover zum Marathon in die Stadt gekommen, in der sie vor 20 Jahren das Laufen angefangen hatte. Heuer war sie auf der Halbmarathon-Strecke unterwegs. Ihre beiden Söhne machten bei den Läufen des Minimarathon mit, die Oma leistete Gesellschaft und freute sich an den Buben. Ziemlich aufgeregt seien sie, meinte die Oma. Und offensichtlich schon ganz auf den Lauf konzentriert.

Schön, dass es vorher noch ein wenig Abwechslung gab. Zum Beispiel die Möglichkeit, gut gesichert beim „Felsen“ des Thomas-Wiser-Hauses zu klettern oder an der sich drehenden Scheibe beim Zelt der Bundeswehr zu bouldern. Basteln, Glücksrad drehen, sich ein Tattoo malen lassen oder bei Continental mit Bobbycars durch den Parcours brausen – für jedes Alter war etwas dabei. Mittendrin in die Laufstrecken der jungen Teilnehmer war ein ganz besonderer Lauf eingebettet, der Rollithon. In dieser Disziplin starteten 13 Jungen und Mädchen, die mit Gehhilfen unterwegs sind. Auch sie ließen sich von dem Jubel der Zuschauer ins Ziel tragen.

Eine unfreiwillige Unterbrechung gab es zwischen den Läufen. Ein Bienenschwarm hatte es sich auf dem Baum oberhalb der Start- und Ziellinie bequem gemacht. Zunächst dachte man, es genügt auf den Schuss aus der Startpistole zu verzichten, um die Tiere nicht aufzuscheuchen. Dann kam aber doch die Feuerwehr. Nicht nur hier zeigte es sich, wie gut es ist, dass Rettungsdienste vor Ort sind.

Zunächst war zum Beispiel beim Roten Kreuz alles recht ruhig. Mit zunehmender Hitze waren dann aber auch die Sanitäter im Einsatz. Die meisten der jungen Helfer kamen mit der Hitze jedoch gut zurecht. Begeistert liefen sie nach dem Startschuss los. Die „Besenläufer“ am Ende des Feldes achteten darauf, dass jeder wohlbehalten wieder ins Ziel kam. Eltern, Geschwister, Großeltern säumten den Start- und Zielkorridor und jubelten den Kids zu. Die stürzten sich auf die Getränke und die Melonen, die die Helfer des LLC Marathon schon in großen Mengen für sie bereit hielten. Pasta und Bratwürstl im Verpflegungsbereich waren dann etwas später dran.

Jede Leistung wird gewürdigt

Beim Zieleinlauf begrüßten die Moderatoren Luis Hanusch und Martin Herold jedes Kind mit Namen, Mara und Thoni motivierten kurz vor dem Ziel nochmal und viele Kinder freuten sich über ein Abklatschen mit den beiden Maskottchen. Andere waren voll auf das Ziel fokussiert und verschoben das Abklatschen auf später.

Die Ankunft im Ziel unterschied sich nicht wesentlich von der bei Erwachsenen. Die einen machten den Eindruck, dass sie noch deutlich mehr laufen könnten, andere schleppten sich auf der letzten Rille über die Ziellinie. Ihre Medaillen, die am Ende warteten, hatten sie jedenfalls alle verdient.