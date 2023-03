Extremismus Minister: 71 mutmaßliche Extremisten in Bayern entwaffnet

Bayerische Behörden haben im vergangenen Jahr 71 Menschen wegen extremistischer Bezüge entwaffnet. In 42 Fällen sei zudem ein Waffenbesitzverbot verhängt worden, teilte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag in München mit. 64 Personen sind den Angaben zufolge der waffenaffinen rechtsextremistischen Szene, der „Reichsbürger- und Selbstverwalterbewegung“ sowie dem sogenannten Bereich „Delegitimierung des Staates“ zuzuordnen.

dpa