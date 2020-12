Anzeige

Justiz Minister stellen Bericht zur organisierten Kriminalität vor Sie fahren über die Grenze, begehen ein Verbrechen und verschwinden wieder: Organisierte Kriminelle machen es den Ermittlern nicht einfach. Deswegen vernetzten sie sich inzwischen auch international. Am Dienstag sollen Erfolge vorgestellt werden.

Mail an die Redaktion Joachim Herrmann sitzt bei einer Pressekonferenz. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

München.Schleuser, Schlepper oder Drogendealer sind meist keine Einzeltäter, sondern arbeiten in Banden zusammen - oftmals über Grenzen hinweg. Die Vernetzung der Ermittler mit Kollegen aus dem Ausland wird deshalb einer der Schwerpunkte sein, wenn Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und Justizminister Georg Eisenreich (beide CSU) am heutigen Dienstag (12.00 Uhr) in München das Lagebild zur Organisierten Kriminalität 2019 vorstellen.

Mit dem internationalen Austausch wollen die Ermittler an die Hintermänner der Organisierten Kriminalität herankommen. Sie sind diejenigen, die Schleusungen, Drogenhandel und Geldwäsche, aber auch die immer häufiger vorkommenden Sprengungen von Geldautomaten koordinieren.

2018 hatte das organisierte Verbrechen in Bayern einen Schaden von mindestens 169 Millionen Euro verursacht. Doch das ist nur der Schaden, der bekannt ist - die Behörden gehen von einer signifikanten Dunkelziffer aus.

78 Ermittlungsverfahren wurden 2018 in Bayern geführt - das war der zweite Platz hinter dem bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Dabei kamen die Ermittler 917 Tatverdächtigen aus 54 Staaten auf die Schliche.

Rund drei Viertel der Verdächtigen waren Herrmann zufolge Ausländer. Ihm zufolge lebten viele nicht in Bayern, sondern reisten nach Deutschland ein, um dort Verbrechen zu begehen.

Den größten Anteil machte 2018 die Rauschgiftkriminalität (26,9 Prozent) aus - gefolgt von Schleusungs- und Wirtschaftskriminalität (je 19,2 Prozent) und Eigentumskriminalität (9 Prozent). Clan-Kriminalität wie in anderen Bundesländern gab es den Angaben zufolge bislang in Bayern nicht.

Im Unterschied zur Bandenkriminalität geht es der Organisierten Kriminalität laut Eisenreich nicht nur um Geld, sondern auch um Machtansprüche und den Versuch, politische Strukturen zu beeinflussen.