Extremismus Ministerien verstärken Kampf gegen Antisemitismus

Mit einer engen Zusammenarbeit aller Ministerien will das bayerische Kultusministerium den Kampf gegen den Antisemitismus weiter verstärken. „Ich bin sehr betroffen, dass es immer noch Vorurteile gegen Juden in den Köpfen vieler Menschen gibt. Das wurde auch in der Corona-Pandemie leider mehr als deutlich. Es ist eine notwendige gesellschaftliche Aufgabe, Antisemitismus mit aller Macht zu bekämpfen, aber auch jüdisches Leben in seiner Vielfalt sichtbar zu machen, um das Bild in den Köpfen dauerhaft zu verändern“, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Freitag in München.

dpa