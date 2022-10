Oktoberfest Ministerin Kaniber und die vegane Weißwurst: „Das geht für mich gar nicht“ von Alexander Kain

Merken

Mail an die Redaktion Michaela Kanibers (CSU) Gesichtsausdruck ist ziemlich eindeutig. Foto: Kain

Wenn jemand in Bayern für das Thema Ernährung zuständig ist, dann Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU). Das heißt aber nicht, dass man auch alles essen muss, was man essen könnte, findet die Ministerin.

Das könnte Sie auch interessieren:







Als ihr anlässlich eines Besuches auf dem Münchner Oktoberfest von einem BILD-Reporter vorgesetzt wurde, war für Kaniber Schluss mit lustig: „Dieser Geruch, diese Konsistenz – das geht für mich einfach gar nicht“, sagte sie, „man muss nicht alles mitmachen“. Ihr Gesichtsausdruck ist diesbezüglich auch ziemlich eindeutig (siehe Bild).

Was Kaniber gar nicht verstehen mag: Warum es überhaupt eine vegane Weißwurst gibt? Denn wenn sich jemand schon bewusst entscheide, eben kein Fleisch zu essen, wieso versuche man dann, ausgerechnet ein Fleischprodukt zu imitieren?

Auch Senf half nicht

Wie auch immer: Die vegane Weißwurst ließ Kaniber wieder zurückgehen – da half auch der original-bayerische süße Traditions-Senf aus Regensburger Produktion nicht.

Lieber setze sie als Landwirtschaftsministerin auf echte Produkte aus Bayern – am besten unter höchsten Qualitäts- und Tierwohlstandards produziert, so Kaniber. Das sei das Beste für die bayerischen Bauern, gewährleiste die Ernährungssicherheit in der Heimat und sei vor allem kulinarisch eine sichere Sache. „Aber eine vegane Weißwurst - das ist nichts für mich.“