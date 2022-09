Asyl Ministerium: Bayerns Ankerzentren sind überfüllt

Die Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber im Freistaat sind derzeit extrem ausgelastet. „Es wird echt eng“, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums in München am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Wenn sich die Situation nicht ändere, werde der letzte Platz in den Wintermonaten belegt sein.

