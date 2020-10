Anzeige

Hochschulen Ministerium: Mehr Studenten als je zuvor eingeschrieben Im Freistaat gibt es nach Angaben der Landesregierung so viele Studenten wie noch nie: Für das anstehende Wintersemester unter Corona-Bedingungen haben sich etwa 403 000 Menschen an bayerischen Universitäten und Hochschulen eingeschrieben.

Merken

Mail an die Redaktion Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) kommt zu einer Kabinettssitzung. Foto: Sven Hoppe/dpa Pool/dpa/Archivbild

München.Das seien gut 9000 mehr als im Vorjahr, wie Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) am Montag mitteilte. „Das unterstreicht, dass der Studienstandort Bayern attraktiv ist.“ Auch die Zahl der Erstsemester sei mit 67 750 gestiegen.

Die Vorlesungszeit an den Universitäten hat wegen der Corona-Krise - anders als an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen - nicht schon am 1. Oktober begonnen, sondern startet erst in der kommenden Woche (2. November). Die Studierenden erwarte eine Mischung aus Online- und Präsenzlehre, sagte Sibler: „Es bleibt beim berühmten Spagat zwischen Präsenz und Vorsichtsmaßnahmen.“ Besonders für Studienanfänger und Studenten in der Abschlussphase sollen demnach möglichst viele Veranstaltungen vor Ort ermöglicht werden.

Für Präsenz-Lehrveranstaltungen gilt in Bayern eine Obergrenze von maximal 200 Personen - unter Berücksichtigung des Mindestabstandes von 1,50 Metern. Wo dieser innerhalb der Gebäude nicht zuverlässig eingehalten werden kann, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Bei der Überschreitung des Corona-Warnwertes von 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen gelte zudem auch am Platz eine Maskenpflicht, betonte Sibler.