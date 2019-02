Klima Ministerium plant Klimakonferenzen für Schüler Als Reaktion auf die umstrittenen „Fridays for Future“ für mehr Klimaschutz lädt Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber Schüler zu zwei Jugend-Klimakonferenzen ein.

Mail an die Redaktion Schüler halten während einer Demonstration gegen den Klimawandel Schilder in die Höhe. Foto: Marijan Murat/Archiv

München.„Klimaschutz ist eine Generationenaufgabe. Das ausdauernde und sichtbare Engagement der jungen Menschen auf Bayerns Straßen spricht eine deutliche Sprache: Das Thema brennt ihnen auf den Nägeln“, sagte der Freie-Wähler-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in München.

Ziel sei es, mit den Jugendlichen direkt ins Gespräch zu kommen. „Deshalb will ich möglichst viele Schüler zum Gespräch einladen, ihnen zuhören und mit ihnen über ihre Ideen, Wünsche und Ziele diskutieren“, sagte Glauber. Die Jugend-Klimakonferenzen sollen an zwei Freitagnachmittagen nach den Faschingsferien in München und in Erlangen stattfinden. Im Rahmen der Konferenzen sollen auch Workshops zu Fragen rund um den Klimaschutz angeboten werden.