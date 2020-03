Justiz Ministerium: Zwei Corona-Fälle in Bayerns Gefängnissen Zwei Bedienstete bayerischer Gefängnisse haben sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.

Mail an die Redaktion Ein Mundschutz liegt auf einem Tisch. Foto: Georg Wendt/dpa/Archivbild

München.Eine Sprecherin des Justizministeriums in München teilte am Donnerstagabend mit, dass in den Justizvollzugsanstalten in Hof und Straubing jeweils ein Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden sei. Beide stünden unter häuslicher Quarantäne. In den zwei betroffenen Gefängnissen seien Maßnahmen ergriffen worden, um eine Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, hieß es.