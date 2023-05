Tschechien Ministerpräsident Fiala: Kein Grund für Grenzkontrollen

Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala hat Überlegungen in Deutschland kritisiert, feste Kontrollen an den Grenzen zu seinem Land einzuführen. „Die Zahl der illegalen Migranten ist nicht so hoch, dass es einen Grund für die Einführung derartiger Maßnahmen geben würde“, sagte der liberalkonservative Politiker nach Angaben der Agentur CTK am Montag am Rande einer Gedenkfeier in Prag.

dpa