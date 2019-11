Fussball Mintal nach erster Einheit beim FCN: „Jeder ist heiß“ Vereinslegende Marek Mintal hat nach seiner ersten Einheit als Interimstrainer beim kriselnden 1.

Merken

Mail an die Redaktion Marek Mintal beim Training im Februar 2019. Foto: Daniel Marr/Sportfoto Zink/dpa/Archivbild

Nürnberg.FC Nürnberg eine große Gier in der Mannschaft auf das Ende der Negativserie wahrgenommen. „Jeder von uns ist heiß, jeder will unbedingt den Dreier“, sagte der ehemalige Torjäger am Mittwoch mit Blick auf das schwere Heimspiel am Sonntag gegen Bielefeld. Die Nürnberger sind in der 2. Fußball-Bundesliga auf Tabellenplatz elf abgestürzt und holten in zuletzt neun Pflichtspielen nur einen Sieg. „Zielstrebigkeit, Spaß und Freude, extrem viel Bewegung, das war heute auf dem Platz“, meinte der bisherige U21-Coach Mintal zu seiner ersten Einheit.