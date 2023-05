Fußball Mintal will als Trainer mit Bayreuth in 3. Liga zurück

„Club“-Legende Marek Mintal soll die in dieser Saison abgestiegene SpVgg Bayreuth wieder in die 3. Fußball-Liga führen. „Mit ihm haben wir einen, dessen Name nicht nur eine hohe Strahlkraft besitzt“, äußerte Geschäftsführer Jörg Schmalfuß. Der 45-Jährige habe nicht nur als Spieler große Erfolge gefeiert, „sondern auch als Trainer schon etliche Fußspuren hinterlassen“.

dpa