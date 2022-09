Erziehung Missbrauch in Kinderheimen: 25 Betroffene melden sich

Bei der Anlaufstelle für Betroffene von Missbrauch in Münchner Kinderheimen haben sich in den ersten sechs Wochen 25 Betroffene gemeldet. Wie das Sozialreferat am Donnerstag mitteilte, würden die ersten Soforthilfen im September ausbezahlt.

dpa