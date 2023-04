Katholische Gemeinde Missbrauch und Vergewaltigung: Prozess gegen Referenten Immer wieder werden Fälle von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche bekannt. Vor dem Landgericht Traunstein beginnt an diesem Mittwoch ein Prozess, der zeigt, dass diese Fälle nicht nur weit in der Vergangenheit liegen.

Traunstein.Vor dem Landgericht Traunstein beginnt am Mittwoch (9.30 Uhr) der Prozess gegen einen katholischen Gemeindereferenten. Er soll sich 2016 als Jugendseelsorger einer Kirchengemeinde in Rosenheim an einer Jugendlichen vergangen haben und ist wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen und Vergewaltigung angeklagt.

Laut Staatsanwaltschaft hatte der heute 37-Jährige den Eltern angeboten, sich um das Mädchen zu kümmern, das an Depressionen litt. Er soll sich mit der damals 16-Jährigen im Bandraum der Kirchengemeinde getroffen und sie unter anderem bei einer Ferienfreizeit missbraucht haben.

Als die Eltern davon erfuhren, sollen sie der ihrer Tochter den Umgang mit dem Mann verboten haben. Nach ihrem 18. Geburtstag soll er ihn aber wieder aufgenommen und die junge Frau, die damals wieder depressiv gewesen und Antidepressiva genommen haben soll, in einem Münchner Hotel vergewaltigt haben.