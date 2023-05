Rom Missbrauchsbetroffene radeln zum Papst Betroffene sexuellen Missbrauchs wollen an diesem Samstag (10.00 Uhr) mit dem Fahrrad von München aus zu Papst Franziskus nach Rom aufbrechen. „Wir wollen Betroffenen Mut machen, aufzustehen, sich zu melden, darüber zu sprechen“, sagte der Sprecher des Betroffenenbeirates des Erzbistums München und Freising, Richard Kick. „Wir wollen der Gesellschaft auch zeigen, dass wir nicht alle verletzt und untätig am Boden liegen.“

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Papst Franziskus erteilt seinen Segen. Foto: Andrew Medichini/Andrew Medichini/AP/dpa

München.Nach einem Zwischenstopp in Bozen an diesem Montag, zu dem auch der Münchner Erzbischof, Kardinal Reinhard Marx, erwartet wird, soll es weitergehen Richtung Vatikan. Dort soll die Gruppe am 16. Mai eintreffen, für den 17. Mai ist die Teilnahme an einer Audienz mit Papst Franziskus geplant.