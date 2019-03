Kriminalität Missbrauchsfall bringt Polizei erneut in Verruf Binnen weniger Tage geraten gleich zwei Mal Polizisten ins Visier der Staatsanwaltschaft. Zwar haben die Fälle nichts miteinander zu tun. Doch die Vorwürfe treffen zentrale Themen der Gesellschaft: Es geht um Missbrauch und Rechtsextremismus.

Mail an die Redaktion Handschellen liegen auf einem Tisch. Foto: Armin Weigel/Archiv

Ein Blaulicht einer Polizeistreife ist vor den Türmen der Frauenkirche zu sehen. Foto: Lino Mirgeler/Archiv

München.Nach dem Münchner Polizeiskandal um mutmaßlich antisemitische Videos geraten die Ordnungshüter durch einen Missbrauchsfall neuerlich in Verruf. Ein Polizist aus dem Münchner Umland sitzt deswegen in Untersuchungshaft, wie das bayerische Landeskriminalamt (LKA) am Dienstag mitteilte. Die Ermittler gehen von mindestens zwei Vorfällen sowie einem Fall von Verbreitung pornografischer Schriften aus. Nach Angaben der Polizei gibt es zwischen den beiden Fällen keine Verbindung.

Ins Rollen gekommen waren die Missbrauchs-Ermittlungen bereits in der zweiten Februarhälfte durch eine Anzeige, die einen Fall vor wahrscheinlich mehr als 15 Jahren betraf. Fast zeitgleich wandte sich ein Vater an die Polizei: Sein Sohn habe während eines Schülerpraktikums bei der Polizei einen Beamten kennengelernt, der dem Sohn nach dem Praktikum pornografische Fotos und Filme geschickt haben soll. Der Beamte war dem Vernehmen nach über Jahrzehnte im Polizeidienst tätig.

Die Ermittlungen hätten weitere mögliche Fälle ans Licht gebracht, hieß es. Es sei nicht auszuschließen, dass sich die Zahl der Opfer noch erhöhen werde. Der Mann war bereits am vergangenen Donnerstag festgenommen worden, seine Wohnung wurde durchsucht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II erging tags darauf Haftbefehl. Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord suspendierte den Mann vom Dienst.

Erst am Freitag war in einem anderen Fall bekanntgeworden, dass die Staatsanwaltschaft München I gegen mehrere Polizeibeamte wegen eventuell strafbarer Inhalte in einer internen Chat-Gruppe ermittelt. Unter anderem geht es um zwei möglicherweise antisemitische Videos. Außerdem wurde ein Foto von einer Hakenkreuzschmiererei gefunden. Die Anklagebehörde prüft, was davon tatsächlich strafrechtlich relevant ist und welche Konsequenzen den Beteiligten drohen.

Sechs Beamte wurden deswegen vom Dienst suspendiert: einer vom LKA, vier Beamte des Unterstützungskommandos München, ein Beamter des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Weitere Polizisten wurden gegen ihren Willen in andere Einheiten versetzt. Entdeckt wurden die Fotos und Videos auf dem privaten Handy eines Polizisten - wiederum bei Ermittlungen gegen einen LKA-Beamten wegen eines möglichen Sexualdelikts.

Der Sprecher der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) in Bayern, Rainer Nachtigall, warnte davor, die beiden Fälle in einen Topf zu werfen. In dem zuletzt bekanntgewordenen Missbrauchsfall gebe es offenbar genügend Indizien, dass ein Richter eine Untersuchungshaft angeordnet hat, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Der Antisemitismusverdacht bei der Münchner Polizei werde hingegen noch geprüft. „Das ist qualitativ etwas anderes“, betonte Nachtigall.

Zudem wies er strukturelle Probleme bei der Polizei zurück. „Das sind Einzelfälle und Einzelpersonen, die die Polizei in Gänze in die Kritik bringen“, sagte Nachtigall. „Es gibt Gott sei Dank viele Hunderte, Tausende, die vernünftig sind.“

Dass ausgerechnet bei der Polizei so schwerwiegende Vorwürfe wie Missbrauch und Antisemitismus aufkommen, nannte Nachtigall ärgerlich. „Ich bin kein Freund davon zu sagen: „die Polizei ist der Spiegel der Gesellschaft““, sagte er. Die Polizei sei bemüht, die richtigen Leute für den Job zu finden und diese gut auszubilden. „Aber unter dem Strich stecken in der Uniform auch Menschen mit all ihren Fehlern“, sagte der Gewerkschaftssprecher.