Missglücktes Überholmanöver: Motorradfahrer stirbt

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall" steht vor einem Blaulicht auf der Straße.

Weidenberg.Der Mann habe in einer Kurve einen Sattelzug überholen wollen, aber dabei ein entgegenkommendes Auto übersehen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 20-Jährige wurde bei der Kollision am Montagabend lebensgefährlich verletzt und starb wenig später in einer Klinik. Die 39 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Autos verlor demnach nach der Kollision die Kontrolle und stieß mit einem weiteren Wagen zusammen. Dabei wurden die Frau und ihre 13-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Ein Sachverständiger soll nun die Unfallursache klären.