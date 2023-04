Hof Missverständnis bei Notruf: Spielzeugpistole statt Überfall

Wegen eines Missverständnisses bei einem Notruf ist die Polizei in Oberfranken in Sonderausrüstung zu drei Jugendlichen mit einer Spielzeugpistole auf einer Sitzbank ausgerückt. Die Beamten seien wegen der Worte „Pistole“ und „Bank“ alarmiert gewesen und seien von einem Banküberfall in Hof ausgegangen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Wie sich vor Ort herausstellte, ging es aber nur um einen 13-Jährigen mit einer Spielzeugpistole, der mit zwei Freunden auf einer Parkbank saß - in der Nähe einer Bankfiliale.

dpa