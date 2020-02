Kulinarik Mistol fordert Porzellan aus Bayern Das Münchner Hofbräuhaus bezieht sein Geschirr aus dem Nahen Osten. Grünen-Politiker Mistol sieht das äußerst kritisch.

Von Maximiliane Fröhlich

Merken

Mail an die Redaktion Im Moment bezieht das Münchner Hofbräuhaus sein Geschirr aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Foto: Tobias Hase/dpa

München.Jürgen Mistol ist Landtagsabgeordneter der Grünen, Bayer und Oberpfälzer durch und durch. Dass das Essen im Münchner Hofbräuhaus auf Porzellantellern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten serviert wird, ist dem Regensburger Politiker ein Dorn im Auge. Er würde sich wünschen, dass dort nicht nur die Produkte aus der Region kommen, sondern auch das Geschirr.

Aufmerksam wurde Mistol auf die Teller aus dem Orient als er kurz nach Weihnachten im Hofbräuhaus essen war. Wie es in der Nordoberpfalz gute Tradition ist, drehte Mistol eben auch dort seinen leeren Teller um, um nachzuschauen, wo dieser herkommt. „Ich habe unser heimisches Porzellan schon oft im Ausland gesehen. In Brasilien zum Beispiel“, sagt der Politiker im Gespräch mit der Mittelbayerichen.

Ein Aushängeschild Bayerns

Gerade deshalb und weil im Hofbräuhaus so viele Gäste aus aller Welt verkehren, findet es der Grünen-Politiker schade, dass kein Wert auf regionales Porzellan gelegt wird. „Das Hofbräuhaus ist der Inbegriff der bayerischen Gemütlichkeit“, sagt er dazu und ergänzt, dass es in Bayern und vor allem in der Oberpfalz große Porzellanhersteller gibt.

Angeblich hätte sich der Pächter für das Porzellan aus den Vereinigten Arabischen Emiraten entschieden, weil es qualitativ besser sei und haltbarer, sagt Mistol und möchte das so nicht stehen lassen: „Das Porzellan aus der Region ist mindestens genauso gut.“ Eine Anfrage der Mittelbayerischen zu diesem Thema blieb seitens des Hofbräuhauses unbeantwortet.

Beim Weltmarktführer BHS mit Sitz in Selb kam Mistols Vorstoß positiv an. In einer Pressemitteilung sagt Gerd Schwalber, Vorstandsvorsitzender der BHS Tabletop AG, dass er sich für den Einsatz bedanken möchte. „Wir teilen Ihre Meinung, dass nicht nur das Essen auf dem Teller stimmen sollte, sondern auch das Ambiente. Dazu zählen ein stimmungsvolles Bild auf dem Tisch, am liebsten mit unserem hochwertigen Porzellan, sowie ein ordentlicher Service“, schreibt Schwalber.

Der Wunsch ist angekommen

Im Gespräch mit der Mittelbayerischen teilt Jürgen Mistol mit, dass er nach seiner Kritik auf Bereitschaft gestoßen ist. Ein Pressesprecher sagte ihm wohl, dass sich das Hofbräuhaus bei künftigen Ausschreibungen auch auf Bewerbungen aus der Oberpfalz freue und dann prüfe, ob etwas passendes dabei sei.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.