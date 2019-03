Alter Mit 92 Jahren plötzlich ein Model Ein Fotograf traf Seniorinnen und war beeindruckt. Herausgekommen ist die Ausstellung „Ganz schön alt – Schönheit im Alter“.

Von Elke Zimmermann

Mail an die Redaktion Geschminkt von einer Münchner Visagistin posiert die Landshuter Seniorin Katharina Käser vor der Kamera. Foto: Elke Zimmermann/epd

Landshut.„Das letzte Mal war ich bei meiner Hochzeit beim Fotografen. Das war 1950“, erzählt Katharina Käser. Die 92-Jährige war auch erst einmal in ihrem Leben bei einer Kosmetikerin. Ihr Leben lang hat es ihr gereicht, das Gesicht sauber zu waschen und mit „Nivea“ einzucremen. Heute wird sie das zweite Mal überhaupt geschminkt. Sie ist eines der Fotomodelle der Ausstellung „Ganz schön alt – Schönheit im Alter“, die vom 3. bis 25. Mai in Landshut zu besichtigen ist. Mit leuchtenden Augen sitzt die Seniorin nun in ihrem Rollstuhl. Die Frisur sitzt, sie trägt dezenten Lidschatten und Wimperntusche und fühlt sich sehr gut. Auch die 82-jährige Hildegard Krämer ist froh um die Abwechslung, obwohl sie etwas besorgt ist, ob ihr Gesicht auf dem Foto gut aussehen wird. Aber sie ist zufrieden. Was ihr besonders gefällt: „Ich war noch nie im Fernsehen oder sonst in der Öffentlichkeit. Und jetzt, mit 82 Jahren, komme ich in eine Ausstellung.“

Vorher-Nachher-Bilder

Zwölf Seniorinnen aus vier Altenheimen sind an zwei Tagen im Fotostudio in der Landshuter Altstadt. Am ersten Vormittag sind Damen hier, die im St.-Jodok-Stift leben. Dort wurden sie erst ungeschminkt fotografiert und danach der aus München angereisten Visagistin Melanie Hoppe anvertraut. Die Idee für die Ausstellung hatte die Landshuter Altenheimseelsorgerin Nina Lubomierski. „Senioren fühlen sich oft jünger, als sie wirklich sind.“ Tatsächlich haben Studien ergeben, dass sich ältere Menschen etwa zwölf Jahre jünger fühlen. Und diesen Unterschied zwischen tatsächlichem und gefühltem Alter möchte die Pfarrerin herausarbeiten. Gerne hätte die evangelische Seelsorgerin auch Männer dabeigehabt, die seien aber für das Projekt nicht zu gewinnen gewesen.

Landshuter Fotograf schwärmt

Dabei will sie „nicht Leute künstlich jünger machen, sondern das, was sie fühlen, zum Ausdruck bringen, mit Hilfe von schöner Fotografie und Schminke“. Außerdem ist Lubomierski aufgefallen, dass auch im Altenheim die meisten Menschen gut aussehen und schön sein wollen. „Diese Momente jetzt festzuhalten, dass auch Menschen im Altenheim eine Würde haben, dass sie schön sein wollen, das war mir wichtig.“ Unterstützt wird sie dabei vom Fotografen Peter Litvai. Eigentlich schätze er mehr ungeschminkte Gesichter, aber „oft kommt die Natur eines Menschen auch zum Vorschein, wenn er geschminkt ist. Denn er fühlt sich anders“, sagt Litvai.

Die Ausstellung in Landshut Ort: Die Ausstellung „Ganz schön alt“ wird ab 3. bis 25. Mai im Atelier von Peter Litvai (Ainmillerhof, Altstadt 195a) in Landshut zu sehen sein. Veranstalter ist das Evangelische Bildungswerk Landshut.

Projekt: Die Seniorinnen wurden m St.-Jodok-Stift erst ungeschminkt fotografiert. Danach wurden sie der Münchner Visagistin Melanie Hoppe anvertraut. So entstanden die spannenden Vorher-Nachher-Bilder.

Die Fotomodelle haben schon einen ersten Blick auf ihre Bilder werfen können und sind allesamt glücklich. Hildegard Krämer meint: „Ich bin froh, dass ich da mitgemacht habe, dass ich das erlebt habe und dass ich mal wieder rauskomme aus dem Heim.“

Auf die Ausstellung „Ganz schön alt – Schönheit im Alter“ freuen sich alle Beteiligten. Finanzielle Hilfe gibt es vom Kunstfonds der evangelisch-lutherischen Kirche Bayern und dem Lions Club Landshut. Die Vorher- und-Nachher-Bilder der betagten Fotomodelle können in Peter Litvais Studio in Landshut besichtigt werden. Und sicher werden die Fotomodelle dabei sein und stolz ihren Angehörigen präsentieren, wie schön sie immer noch aussehen. Dass sie Falten im Gesicht haben, die trotz Schminke sichtbar sind, stört sie dabei gar nicht. Katharina Käser sagt: „Meine Falten habe ich in Ehren bekommen.“ Und die dürfe auch jeder gerne sehen.

