Gewinnspiel Mit Alpenblick am See liegen: Gewinnen Sie einen Urlaub in Zürich

Im Sorell Hotel Zürichberg treffen zwei Architekturstile aufeinander: Der historische, im Jahr 1900 erbaute Altbau strahlt stilvolle Gemütlichkeit aus und harmoniert perfekt mit dem modernen Anbau.

Von der Holzterrasse im „Jardin Zürichberg“ genießen Gäste einen fantastischen Ausblick auf den Zürichsee. Fotos: www.sorellhotels.com

In Traumlage am Hang mit Rundum-Panoramablick auf den Zürichsee und die Schweizer Alpen präsentiert sich das traditionsreiche Sorell Hotel Zürichberg. Die Heimatzeitung verlost vier Übernachtungen für zwei Personen.

Wer auf dem Zürichberg oberhalb der Stadt ankommt und vorbei an ursprünglicher Natur und Sonnenblumenfeldern im traditionsreichen Vier-Sterne Sorell Hotel Zürichberg eincheckt, der möchte am liebsten dortbleiben. Umgeben von Wäldern und Blumenwiesen mit einer einmaligen Aussicht über Zürich, den Zürichsee bis hin zu den imposanten Schweizer Alpen ist das charmante Designhotel mit Restaurant, Bar und großer Terrasse eine stilvolle Oase für Verwöhnte und bereits seit 1897 ein Ort der Gastlichkeit.







Zürich, die kleine Weltstadt zeigt sich kosmopolitisch, charmant und überraschend vielfältig. Die, laut Statistik, mit der höchsten Lebensqualität weltweit gewählte Stadt, bildet die perfekte Symbiose aus herrschaftlicher Architektur, zeitgemäßem Design und avantgardistischen Trends. Und alles ist in Laufweite, denn das Zentrum ist beiderseits der Limmat recht überschaubar. Und so liegen zahlreiche Museen, schicke Cafés, Galerien, Boutiquen und Restaurants nah beieinander. In den malerischen Gassen der Altstadt und den Flaniermeilen wie der Bahnhofstraße lässt es sich herrlich bummeln. Der See bietet einen fantastischen Freizeitwert. Wenn es dann doch mal zu trubelig wird, dort unten am See, dann ist man schnell wieder zurück im Hotel.

Informationen unseres Gewinnspielpartners:

Im Sorell Hotel Zürichberg treffen zwei Architekturstile aus unterschiedlichen Epochen aufeinander und verschmelzen zu einer Wohlfühl-Melange. Der historische, im Jahr 1900 erbaute, Altbau strahlt stilvolle Gemütlichkeit aus und der moderne, holzverkleidete Anbau harmonisiert damit perfekt. In den Zimmern trifft hohe Funktionalität auf zurückhaltende, warme Farben und kreiert so ein gemütliches, elegantes Ambiente zum Wohlfühlen. Aus vielen der insgesamt 66 Zimmer genießt man einen fantastischen Blick auf die umliegende Landschaft und den See.

In Zusammenarbeit mit dem Sorell Hotel Zürichberg (www.so rellhotels.com) verlost die Heimatzeitung vier Übernachtungen für zwei Personen inklusive Halbpension. Rufen Sie unsere Redaktion bis Sonntag, 26. März, unter ✆ 0137/822703018 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Zürich sowie Ihre Telefonnummer, Namen und Adresse (schwierige Namen und Adressen bitte buchstabieren) auf unser Tonband.

