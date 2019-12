Notfälle Mit Bagger bei Gartenarbeiten von Mauer gestürzt Bei Gartenarbeiten ist ein Mann im niederbayerischen Landkreis Passau mit einem Bagger von einer zwei Meter hohen Mauer gestürzt und dabei schwer verletzt worden.

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. Foto: Nicolas Armer/dpa/Archivbild

Tiefenbach.Der Mann wollte nach Polizeiangaben von Sonntag in Tiefenbach eine Platte transportieren, die am Baggerarm mit einem Seil befestigt war. Die Platte sei dabei so stark in Schwingung geraten, dass sie samt dem Kleinbagger die Mauer hinabstürzte. Der Baggerführer wurde aus der Kabine geschleudert und zog sich dabei am Samstag schwere Verletzungen zu. Er kam in ein Krankenhaus.