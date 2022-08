Oberpfalz Mit Beil ins Gesicht geschlagen: Verdächtiger festgenommen

Ein 19-Jähriger soll einer jungen Frau mit einem Beil in Regensburg schwerste Gesichtsverletzungen zugefügt haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der junge Mann am Donnerstag festgenommen und ist mittlerweile in Untersuchungshaft.

dpa