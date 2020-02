Kriminalität Mit Blumenkübel: Betrunkene attackieren Senior an Haustür Zwei Betrunkene haben mit einem Blumenkübel auf einen ihnen unbekannten Senioren in Mittelfranken eingeschlagen.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Archivbild

Schopfloch.Der Mann wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Staatsanwaltschaft Ansbach geht von versuchtem Totschlag aus und beantragte Untersuchungshaft für die Verdächtigen.

Die 49 und 51 Jahre alten Männer sollen am Montagabend bei dem Senior in Schopfloch (Landkreis Ansbach) geklingelt haben. Als dieser öffnete, kam es aus zunächst unbekanntem Grund zu einem Streit. Danach schlugen und traten die Verdächtigen laut Polizei auf ihr Opfer ein, um in die Wohnung des Mannes zu gelangen. Schließlich ließen sie von dem Verletzten ab und flüchteten, konnten aber gefasst werden. Warum sie den Mann attackierten, war zunächst unklar.