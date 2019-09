Prozesse Mit dem Geldtransporter und einer Million auf und davon Es war ein großer Coup: Der Fahrer eines Geldtransporters soll vor zwei Jahren mit mehr als einer Million Euro abgehauen sein.

Das Gerichtsgebäude für das Amtsgericht, das Landgericht I und II, das Oberlandesgericht und die Staatsanwaltschaft. Foto: Sven Hoppe/Archiv

München.Erst an der serbischen Grenze wurde er von der Polizei gefasst. Von der Beute fehlt seitdem aber jede Spur.

Heute startet am Landgericht München I die Verhandlung gegen den mutmaßlichen Komplizen des Mannes. Die Staatsanwaltschaft hofft auf Hinweise, wohin das Geld verschwunden ist. Gegen den 24-Jährigen wurde Anklage wegen Diebstahls in Mittäterschaft in einem besonders schweren Fall erhoben.

Der Vorwurf: Die beiden Männer hätten sich zu der Tat verabredet. Der Fahrer habe seinen Komplizen über den ersten Stopp des Geldtransporters informiert, an dem seine Kollegen ausstiegen und ihn allein im Transporter zurückließen. Die beiden sollen das Bargeld in zwei Sporttaschen gepackt haben und damit verschwunden sein. Bereits Ende vergangenen Jahres wurde der Fahrer des Geldtransporters zu fünf Jahren Haft verurteilt. Er legte jedoch Revision gegen das Urteil ein.