Aktion Mit dem MZ-Club ganz nah bei den Tieren Der Mittelbayerische Club lockte in den jungen Zoo im Bayerwald. Die Besucher hatten im Tierpark Lohberg viel Spaß.

Von Maria Frisch

Mail an die Redaktion Ein junges Paar bei den Großeseln: Die Tiere steckten bald vertrauensvoll die Köpfe zwischen die Planken. Foto: Frisch

Lohberg.Mit dem Urlaubsdorf Lohberg am Fuße des Arber bringen wohl die meisten Menschen auf Anhieb den Bayerwald-Tierpark in Verbindung. Der Bekanntheitsgrad des Tierparks ist während der vergangenen knapp 30 Jahre langsam, aber sicher gereift. Auch aus diesem Grund wurde der Zoo als Ziel des Mittelbayerischen Clubtages ausgewählt. Obwohl es schien, als wäre am Samstag vom Wettergott der Hebel von Sommer auf Herbst umgelegt worden, nahmen zahlreiche Gäste an der Aktion teil und nutzten die Chance, mit Clubkarte und bei freiem Eintritt den Tierpark zu erkunden.

Das Gros der Besucher waren Abonnenten der Mittelbayerischen, die von dem Freizeit-Tipp gelesen und sich zu dem Tagesausflug entschlossen hatten, wie ein Rentnerehepaar aus Wenzenbach. „Wir waren schon einmal hier, aber bei einem Gratis-Eintritt ist der Besuch die Anfahrt allemal wert“, sagte das Paar beim Vorzeigen der Clubkarten. Fast zeitgleich passierte ein Paar aus Michelsneukirchen mit seinem Pflegekind die Pforte, um ein paar unbeschwerte Stunden zu genießen. Auch diese Familie hatte die Einrichtung bereits früher kennengelernt.

Viele waren Wiederholungstäter



Überhaupt waren die meisten der Teilnehmer Wiederholungstäter, was für die Wertschätzung der Einrichtung spricht. Den freien Tag genießen wollte eine Mutter mit ihren beiden Söhnen Tobias und Matthias, die sich angewöhnt hat, die MZ-Aktionen stets als Familienausflug zu deklarieren. Die beiden Buben zog es auch sofort zum Streichelzoo, wo sie fasziniert den Ziegen zuschauten. Die Poitou-Esel hatten es zwei Besuchern aus Neukirchen Balbini und Waldmünchen angetan. Die Großesel steckten sofort vertrauensselig den Kopf durch die Beplankung, mutmaßlich, um sich ein paar Streicheleinheiten zu sichern. „Super, die Aktion!“, waren sich die beiden Besucher einig, obwohl sie anfangs gefürchtet hatten, Kälte und Regen könnten den Freizeitspaß trüben.

Nonstop Andrang herrschte an dem attraktiven Kinderspielplatz im Zentrum des Areals. Der kleine Luis aus Maxhütte pumpte an der Wasserstation. Die Großeltern aus Regenstauf passten auf, damit er sich nicht durchnässte. „Schöner als Hellabrunn, weil man näher an den Tieren ist“, urteilten die Großeltern mit Blick auf die Einrichtung in der Landeshauptstadt München. „Unser Enkel Luis mag Tierparks und füttert daheim auch den Viehstand – ein Hund, eine Katze und Fische“, begründeten Oma und Opa die Tour nach Lohberg. Junge Eltern aus Regensburg zeigten dem kleinen Sohn derweil den Auerhahn. Sie waren Debütanten im Tierpark, ließen sich aber auf Anhieb begeistern.

Eine Bildungseinrichtung



Unter die Besucher mischte sich die fachliche Leiterin Claudia Schuh mit den Hunden Tessa und Stella. „Zoos haben in der Regel mehr Zulauf als Museen, Theater und oft auch Freizeitparks und dienen heute nicht mehr der reinen Publikumsunterhaltung, sondern auch und vor allem der Bildung der Besucher, um der fortschreitenden Naturentfremdung entgegen zu wirken – quasi als Mittler zwischen Tier und Mensch“, unterstrich die Tierärztin die Möglichkeiten des Tierparks, dessen Angebot Tausende von Menschen erreicht. In diesem Zusammenhang taucht stets das Argument auf „Nur was man kennt, kann man lieben und möchte man schützen“. Aus dieser Sichtweise heraus ist der Tierbestand eine kostbare Leihgabe der Natur. Die naturnah gestalteten Gehege, die dem jeweiligen natürlichen Lebensraum nachempfunden sind, fordern den Besucher heraus, sich mit der jeweiligen Spezies auseinanderzusetzen.

