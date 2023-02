Schulnoten Mit dem Zwischenzeugnis in die Faschingsferien

Zum Start in die Faschingsferien gibt es für bayerische Schülerinnen und Schüler am Freitag Zwischenzeugnisse. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) rät Eltern und Kindern, die Noten nicht überzubewerten. „Noten sind bei Weitem nicht alles im Leben und das Zwischenzeugnis ist, wie der Name schon sagt, nur ein Zwischenstand“, sagte er. Allerdings bekommen nicht alle der rund 1,6 Millionen Schüler an diesem Tag ein Zeugnis. Viele Schulen führen stattdessen Lernentwicklungsgespräche oder verteilen Informationen über das Notenbild, meist im Dezember und im April.

dpa