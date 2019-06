Verkehr Mit den Ferien beginnen die Staus An Pfingsten rollt die Blechkarawane. Wir haben Tipps, wie Sie trotzdem schnell und sicher ans Ziel kommen.

Von Luise Selle

Merken

Mail an die Redaktion Bald sind Pfingstferien –wenn Abertausende in den Urlaub fahren, sind Staus vorprogrammiert. Foto: Axel Heimken/dpa

Regensburg.Die Ferien sind nah, und wieder werden Zehntausende Menschen mit dem Auto in den Urlaub fahren. Dabei wird der Geduldsfaden der Fahrer wieder auf eine Zerreißprobe gestellt. Der Freitag vor dem Pfingstwochenende gehört laut Statistik zu den staureichsten Tagen des Jahres, sagt der Verkehrsexperte des ADAC Südbayern, Alexander Kreipl.

Am Pfingstfreitag, 7. Juni, und am Pfingstsamstag, 8. Juni, erwartet der ADAC die erste große Reisewelle in Richtung Österreich und Italien. Am Samstag, 15. Juni, vor der zweiten Ferienwoche, ist mit der nächsten großen Reisewelle zu rechnen. Aufgrund des Feiertages, nachdem sich sicher einige Leute den Brückentag nehmen werden, sieht der ADAC am 19. Juni nochmals eine hohe Staugefahr.

Auch Pfingstmontag sind Staus zu erwarten

Nicht nur zum Ferienende am Samstag, 22. Juni, und Sonntag, 23. Juni, rechnet der ADAC mit viel Stau beim Rückreiseverkehr. Auch am Pfingstmontag, 10. Juni, und am Dienstag, 11. Juni, ist das zu erwarten. Bei der Einreise nach Deutschland über Passau empfiehlt Rudolf Vogler vom ADAC wegen der Grenzkontrollen zur Sicherheit, ein Zeitpolster von einer Stunde einzuplanen. Da auf der A3 auf Höhe der Universität derzeit Brückenbauarbeiten durchgeführt werden, kann es wegen dem Tempolimit zu Staus kommen, sagt Vogler. Josef Seebacher von der Autobahndirektion Südbayern sieht die Stauschwerpunkte in Regensburg bei der A 93 zwischen Regensburg West und Pfaffenstein sowie zwischen Königswiesen und Kumpfmühl. Auch das Autobahnkreuz, insbesondere auf der A3 in Richtung Passau, hat eine hohe Staugefahr. Um den größten Stau zu umgehen, empfiehlt Seebacher, nach Möglichkeit die A93 zu meiden. Generell sei nachts von 21 Uhr bis etwa 6 Uhr immer etwas frei, sagt Seebacher.

Um nicht im Stau steckenzubleiben, empfiehlt Rudolf Vogler, nach Möglichkeit den richtigen Reisetag zu wählen. Der Pfingstsonntag sei besonders gut. Aber – auch wenn der Urlaub schon fest gebucht ist und es nicht zu vermeiden ist, am Freitag oder Samstag zu fahren, hat Vogler einen Tipp parat. Er empfiehlt „sehr, sehr früh oder am späten Nachmittag zu fahren“. Den Zeitraum von 9 bis 15 Uhr, sollte man, wenn möglich, meiden.