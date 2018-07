Museen Mit der App durchs Deutsche Museum

Mail an die Redaktion Der Schriftzug "Deutsches Museum", aufgenommen in den frühen Morgenstunden. Foto: Peter Kneffel/Archiv

München.Besucher des Deutschen Museums in München können die berühmte Technikausstellung jetzt mit Hilfe einer Smartphone-App erkunden. Drei Touren würden angeboten, „eine kürzere, eine ausführliche und eine speziell für Familien“, sagte Projektleiterin Annette Lein am Montag in München. Außerdem könne sich jeder seinen eigenen Weg durch das Museum zusammenstellen. Zu 70 Exponaten und 20 Mitmachstationen finden sich Bilder, Texte und kurze Beiträge zum Anhören, auf Deutsch und Englisch. Darüberhinaus bietet die kostenfreie App auch Lagepläne und Informationen etwa zu den Öffnungszeiten.