Freizeit Mit der MZ bayerische Kultur erleben Die MZ lädt Mitglieder des Mittelbayerische Club PLUS zum Club-Tag ins Museum ein. Am 24. Oktober ist der Eintritt kostenlos.

Mail an die Redaktion Gegen Vorlage der Club-PLUS-Karte erhält man am 24. Oktober kostenlosen Eintritt ins Haus der Bayerischen Geschichte. Foto: Frank Blümler/ Frank Blümler

Regensburg.„Wie Bayern Freistaat wurde und was ihn so besonders macht“ – so lautet der Titel der Dauerausstellung im Haus der Bayerischen Geschichte am Regensburger Donau-Ufer. Die Kuratoren haben die Geschichte Bayerns vom Beginn des Königreichs bis in die Gegenwart mit liebevollen Details und fundiertem Fachwissen in dieser Ausstellung erlebbar gemacht.

Warum gilt Bayern als der deutsche Verfassungsstaat? Was weiß man über den mysteriösen Tod des Märchenkönigs Ludwig II.? In welchem Bezug stehen Radlfahrer zum Kini? Inwiefern ist Bayern im fernen Chicago traditionell und modern aufgetreten? Welche Rolle hat München in Hitlers Vita gespielt? Wie haben Vertriebene in Franken Popmusik ermöglicht? Wie ist das genau mit Olympia gewesen? Und wie hat ein Ballon, der in Naila gelandet ist, Furore in Hollywood gemacht?

Mitglieder erfahren die Antworten gratis

Antworten auf diese Fragen erfahren Mitglieder des Mittelbayerische Club PLUS am 24. Oktober – und das gratis! An jenem Samstag findet im Haus der Bayerischen Geschichte der Club-PLUS-Tag statt.

Gegen Vorlage der Club-PLUS-Karte erhalten alle Mitglieder freien Eintritt, eine Partner-Card ist bei vorheriger Bestellung auf Wunsch kostenlos erhältlich.

Mittelbayerische Club Plus Kontakt: Noch kein Club PLUS-Mitglied? Infos gibt es unter www.mittelbayerische.de oder telefonisch unter der kostenlosen Nummer (0800) 207 207 0.