Aktion Mit der MZ zur größten Holzkugel Mitglieder des Mittelbayerischen PLUS-Clubs können an der Attraktion am Steinberger See sparen und die Aussicht genießen.

Mail an die Redaktion Am 12. September wird der Club-Tag an der Erlebnisholzkugel in Steinberg am See, der coronabedingt verschoben werden musste, nachgeholt. Foto: Thomas Kujat

Regensburg.Mitten im Oberpfälzer Seenland steht die mit 40 Metern Höhe größte begehbare Erlebnisholzkugel der Welt. Der Mehrgenerationenpark, der rund um die Kugel gebaut wurde, bietet außergewöhnliche Welten der Bewegung, Naturerfahrung und Erholung an einem Ort – in der Kulisse des größten Sees in Ostbayern. Die Erlebnisholzkugel in Steinberg am See steht im Mittelpunkt des nächsten Club-Tags der Mittelbayerischen.

Club-PLUS-Mitglieder können die Touristenattraktion am 12. September erkunden und beim Eintritt sparen. Club-PLUS-Mitglieder erhalten bei Vorlage ihrer Club-Karte 50 Prozent Ermäßigung auf den Eintritt für Erwachsene oder Kinder.

Der MZ-Club Infos: Noch kein Club-PLUS-Mitglied? Infos gibt es unter www.mittelbayerische-club.de oder telefonisch unter der kostenlosen Nummer (0800) 207 207 0.

Vorteile: Mitglieder bekommen unter anderem Vergünstigte und kostenlose Eintritte bei mehr als zehn Club-Tagen pro Jahr.

Spektakulär ist der Panoramablick von der 40 Meter hohen Aussichtsplattform über den See. Viel Spaß machen rund 30 Bewegungsstationen, Hängebrücken oder eine Riesenrutsche. Auf der Seeterrasse lässt es sich zudem gut entspannen.