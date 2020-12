Anzeige

Kriminalität Mit einem Fläschchen Urin und E-Scooter durch die Nacht Gewappnet mit einem Glasfläschchen voller Urin ist ein 28-Jähriger auf einem E-Scooter durch Hof gefahren und wurde zufällig von einer Streife gestoppt.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Polizeifahrzeug steht während einer Verkehrskontrolle mit Blaulicht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Hof.Das Fläschchen hatte er vermutlich dabei, um bei einem möglichen Drogentest nicht durchzufallen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Pech nur, dass eine Streife den Mann auf dem E-Scooter am Donnerstagabend in Hof stoppte und auf Rauschgift durchsuchte. Der 28-Jährige hatte zuvor eingeräumt, früher Crystal konsumiert zu haben. Die Beamten fanden das Fläschchen mit dem „sauberen“ Urin an seiner Gürtelschnalle befestigt. Ein daraufhin veranlasster Drogentest ergab: positiv auf Amphetamin.