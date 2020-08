Anzeige

Kriminalität Mit fast 200 Stundenkilometern auf dem Motorrad Mit fast 200 Kilometern pro Stunde ist ein Motorradfahrer durch Schwaben gefahren.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Wallerstein.Eigentlich seien nur 100 km/h erlaubt gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Nachdem der 29-Jährige am Donnerstagvormittag mit 193 km/h durch die Messstelle in Wallerstein (Landkreis Donau-Ries) raste, stoppte ihn eine Streife. Dem Mann droht nun eine Strafe von 1200 Euro. Mit seinem Motorrad, das eine Höchstgeschwindigkeit von knapp 300 km/h ausweist, dürfe er wohl drei Monate lang nicht mehr fahren, sagte die Polizei.