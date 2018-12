Verkehr

Mit fast vier Promille in Polizeikontrolle geraten

Mit fast vier Promille ist ein 60-Jähriger in Unterfranken hinterm Steuer unterwegs gewesen. Der Mann fiel einer Polizeistreife auf, als er in Oberthulba (Landkreis Bad Kissingen) ohne Licht von einem Supermarkt-Parkplatz fuhr, wie die Beamten am Samstag mitteilten. Bei der Atemalkoholkontrolle stellten die Polizisten 3,94 Promille bei dem Autofahrer fest.