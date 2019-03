Kriminalität Mit gut 400 Ecstasy-Pillen im Fernbus Der Polizei fiel bei einer Kontrolle ein Mann auf. In seinem Rucksack fanden die Beamten die Drogen.

Mail an die Redaktion Gelbe Ecstasy-Tabletten liegen in einer Plastiktüte. Foto: Hannah Wagner/Archiv

Münchberg.Mit mehr als 400 Ecstasy-Tabletten ist ein Mann in Oberfranken festgenommen worden. Der 25-Jährige war mit einem Fernreisebus von Berlin nach Baden-Württemberg unterwegs, wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Montag mitteilte. Der Mann war Polizeibeamten am Freitag auf dem Autohof Münchberg (Landkreis Hof) aufgefallen. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten die Drogen. Der Mann sitzt seit Samstag in Untersuchungshaft.

