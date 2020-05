Anzeige

Kriminalität Mit Haftbefehl Gesuchter stellt sich nach zwei Jahren Ein seit fast zwei Jahren mit Haftbefehl gesuchter Mann hat sich bei der Bundespolizei in Selb (Landkreis Wunsiedel) gestellt.

Mail an die Redaktion Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Selb.Das Geld, um seine einmonatige Haftstrafe abzuwenden, hatte der 37-Jährige in bar bei sich. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, sollte der Mann wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz für 30 Tage ins Gefängnis gehen. Alternativ konnte er 1284 Euro zahlen - was er am Mittwoch auch tat. „Nachdem der sichtlich Reumütige sein Gewissen erleichtert hatte, konnte er seinen Weg unbeschwert fortsetzen“, berichteten die Beamten.