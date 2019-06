Realitätscheck Mit Herz und Flosse Tierärztin Giraffen, Delfine und Co.: Dr. Baumgartner ist Ärztin im Zoo. Mit der TV-Serie „Tierärztin Dr. Mertens“ verbindet sie wenig.

Von Antonia Küpferling

Merken

Mail an die Redaktion Einmal im halben Jahr überprüfen die Nürnberger Zootierärzte mit Hilfe eines Ultraschalls, ob die Delfine gesund sind. Foto: Küpferling

Nürnberg.Kein Patient ist zu klein, keiner zu gefährlich: Dr. Katrin Baumgartner behandelt im Nürnberger Tiergarten über 300 Tierarten. Sie hat schon Fische in Narkose gelegt und Giraffen das Bein eingegipst. Wenn man so will, ist sie im echten Leben das, was die Schauspielerin Elisabeth Lanz in der ARD-Serie „Tierärztin Dr. Mertens“ verkörpert: eine Zootierärztin, die für ihren Beruf brennt und sich mit Leidenschaft um ihre kleinen und großen Patienten kümmert. Von der Serie hält die echte Ärztin allerdings wenig: Wenn Dr. Mertens ein Affenbaby daheim im Kinderzimmer schlafen lässt oder ihren Sohn aus dem Löwen-Gehege rettet, kann Baumgartner nur mit dem Kopf schütteln: „Mit der Realität hat das wenig zu tun.“

########### ##### #### ### ### ###### ### ### ##### ### ####### ### ##### ######## ### ############ ########## ### ### ### #######. ###### #### #####, ### ##### ### #####. ########### ##### ######### ### ### ######## ### ############# ### #### ######. ##### #### #### ############ ## #### #####. ### ### ###### ######## ## ##### ### ########, ### #### #### ##### ######. ##### ###, #### ########### ### ##### ## ### #### ###### ######, ###### ### ####### ######### ######. ######## ### ### ########## #########. „### ######## ### ### ############ ### ###“, ####### ###. „#### ####### #### ### ##### ####### ##### ##### ########### ## ####### #####, ### #### #### ## ######### ### ### ####. ##### ### ############### ###### ###### ######## ########### ######. #### ### ### ########### ######, ##### ### ### ####.“ ### ####### #### #### ####### ### ### ######.

######### ####### ## ###

#### ## ### ############ ######## ########## ##. #######, #### ########## ## ### ###### ## ### ##########. #### ############ ## ### ####, ### ### #### ##### ###########, ####### ###########. ## ##### ### ##-###### ## ### ###### ####### ##### ######### ### #### #####, ####### ### #### ### ### ####### ### ##### ### ## ##### ############ ######## ### ##### #### ## ############ ########. ###### ### ##### #########, ### ### ### ####### ########## ######, ##### ##### ## ####. #### ## ######## ### ## ##### ##############, ### ######## ###### ## #### #### ### ########. „###### ####### ##### ### ### #### ##########, #### #### ### ###### ##### #### ## ### ######### ###“, ######## #### ###########. „############# ######### ### ####, ############## ## #########. ######### ###### #### ###### ###### ## ####### ###########, #### ### ## #### ## ######## ####### ####.“ #### ## #### ### ##### ###### ####, #### ## ##### ######. „### ##### ###### ## ########## ########, ####### ##### ### #### ### #### #####. ### ### ####### ######## #### ##, ##### #### ### #### ##### ### #### ###### #######.“

## ##### ####### ##### ### ### ##### ####### #############, ### ### ######## #####: ##. ####### ######## ############ ### ##### ########## ########, ######## ##### ####### ##### ####### ### ###. „######## ### ###### #### #### #### #######“, ####### ### ########## ##########. #### ## ########## ###### ############ ### ####### ############# ############, #### ### ########## ############# #### -######## #####. ## #### ### ### ### ########## ### ######## ##### ### ##########, ### ################ ### ##### ### ########### ####### ###########, ######## ### #####.

########## ### ### ########## #######

### ########### ### #### #### ## ## ### ########. ### ######## ### #### ## ### ########. ### ###### ######### ### ### ####### ########### ### ##### #### ### #### #####. ######### #### ### ### ### ####### #### #####. ####### ####### ##### ##### ### ############: ###########-########## ### ###############. ### ######### ##### ### ######, ###### #### ######## #####, #### ###### ## ######.

### ### ######## ######### ############ ###### ##### ####. ## ### ####### #### ### ##### ## ##### ########## ##########. ## ########## ###### #### ######### ### #####, ########## ### ####### #########, ### ######## ## ### ###### ######## ######. ### #### ###### ###, ###### ### ### ### ############ ## ######, ### #### #########. ## ### ### #####, ###### ########### ###### #### ### ####### ###### ####.

## #### #### #### ## ###### ## ### ########. ####### ## #### ###### ### ### ### ################ ##########. ### ############# ##### ###### ### ### ##### #### ## ###### #### ##### ### ### #####, ##### ########### ### ### ############ ### ########### ### ### ###### ####### ####. ## ###### ### ###, ### ### ############ ####### ###. ### ######### #### ## ##### ### ###.

######### ### ######## #######

####### ##### #### ## ### ### ############## ##. ### ###### ### ###### #######, ##### ###### ### ##### ######, ###### ###### ######## ####. ### ### ########## ### ##### ## #######. ####### ###### ### ##### ### #### ############# ################ ### ##### ############ ## ### ########## ########## ### #### ############, ##### ########### ### ###########-############ ###### ####. ### #### ##### ####: ####### ###### ### ### ########## ######### ### ######## #########.

## ####### ######## ##### #### ########### ####, #### ### #### ### ### ############## ### ############ ### ########### ###. ####### ### ### #####: „### ###### #### ##### ### #### ########## ######, #### ##### ## ### ########“, ####### ###. #### ### ### ####### ##### ######### ### #### ## ### ##### ###########. „### #### ### ##### ##########, #### ###### ##### ######### ### ###.“

######### ##### ########### #### ### ####### #######. ###, ## ##### ## ##### ### ## ### ##### #####, ## ###### ##### ##### ######## ######. „### ###### ### #### ##### #######, ### #### ### #### ######### ###. ### ##### ### ### ## ###### ###### ### ######## ## ### ###### ###### ##### #### #######“, ######## #### ###########. ##### #### #####, ### ####### ##### ### ##### ######## ###########, ### #### ########## ##########. ### ####### #### ## ### ### ### ##### #########. „### ##### ### #### #######.“ #### #### ##### #### ### #### ## ### ### ####### #######, ### ### #### ######### ######## ###### ######, ### ###### ####. ## ### ### ###########. „### ##### ##### ###, #### ## #### ### #######“, ######## #### ###########. ########## #### ####### ######### ### ###### ### ### ##### #### ##### ############# #### ## ######: „#### ############# ### ### ####, ### ## ########### ###### ###### ####.“

###### ########## #### #### ################ (###-#####: „########“) ###### ### ####.