Kriminalität Mit Laserpointer auf Polizeihubschrauber In Schwaben haben Männer bei einem Einsatz einen Laserpointer auf einen Polizeihubschrauber gerichtet. Sie werden angezeigt.

Mail an die Redaktion Zwei Männer haben in Schwaben mit einem Laserpointer auf das Cockpit eines Polizeihubschraubers gezielt. Die Piloten wurden kurz geblendet. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Donauwörth.Zwei Männer haben während eines nächtlichen Sucheinsatzes in Schwaben einen Laserpointer auf einen Polizeihubschrauber gerichtet. „Gott sei dank gab es keinen Unfall, auch wenn die Piloten kurz geblendet wurden“, teilte eine Polizeisprecherin am Sonntag mit.

Die beiden Männer, die den Angaben zufolge 25 und 27 Jahre alt sind, wurden vom Hubschrauber aus fotografiert und dadurch identifiziert. Sie hatten zuvor aus einem Wohnhaus in Donauwörth mit dem Laserpointer auf das Cockpit gezielt. Beide erwartet nach dem Vorfall in der Nacht zum Sonntag eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr.

